С. Фёдоров – о большинстве: ЦСКА надо зажечь сосуд в голове, «Динамо» играет здорово

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подчеркнул важность игры в большинстве и отметил четыре шайбы бело-глубых при игре в численном преимуществе в сегодняшем матче с московским «Динамо» (1:4).

«Соперник лидирует в КХЛ по игре в большинстве, а мы только на 17-м месте? Я думаю, что это не большинство, а наша комплексная проблема, о которой мы в прессе вскользь разговариваем. Дальше вряд ли что-то добавлю. Как я уже много раз говорил, у нас состав практически тот же, у нас те же ребята и те же фамилии. И я не думаю, что мы разучились играть или потеряли в мастерстве, но сосуд, который у нас находится в голове, иногда надо зажигать, чтобы что-то получалось на льду. Вот это та проблема.

Большинство соперника? Цифры говорят сами за себя, ребята молодцы и здорово используют этот момент. Они здорово играют в этом сегменте, что и доказывает статистика», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.