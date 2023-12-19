Кудашов – о грандиозном большинстве «Динамо»: роль Гусева очень велика

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил о большой значимости нападающего Никиты Гусева для успешного розыгрыша большинства бело-голубых. В сегодняшем матче с ЦСКА (4:1) динамовцы четырежды реализовали большинство, три очка набрал Гусев.

«Наше большинство – это однозначно мастерство, потому что есть игроки, которые могут. Большинством занимается Вячеслав Анатольевич Козлов, исполнителей вы все знаете, вы их видите на льду. Вы понимаете, схемы они всё равно всё приблизительно одинаковые. Всё зависит от того, может игрок исполнить определённую роль на льду или нет.

Мы очень много времени этому уделяем, тренируем и разбираем. Но опять же я скажу, что это в первую очередь игроки. Мы смотрим на то, может игрок исполнить подкидку или бросить сходу. Вот это основное. В большинстве есть должностные инструкции, как и в любом действии. Если один выпадает, то приходится всё менять. Мы смотрим исполнителей и под них стараемся делать схемы. Роль Гусева очень велика. Исполнение. Мозгов у нас у всех много, исполнения немного (смеётся)», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.