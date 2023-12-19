Павел Кудрявцев назвал ключевой фактор в уверенной победе «Динамо» над ЦСКА

Нападающий московского «Динамо» Павел Кудрявцев назвал ключевой фактор в уверенной победе бело-голубых над ЦСКА со счётом 4:1.

«Большинство сегодня помогло, и я думаю, что придало уверенности то, что мы его сразу реализовали без раскачки. Это позволило повести в счёте, а это всегда помогает побеждать. Пауза в чемпионате позволила добавить эмоций. Перед перерывом мы очень много играли на выезде, и даже это больше сказывалось. Был скомканный график – тренировки, раскатки – это всё накладывалось, и из-за этого в конце мы не всегда добивались результата.

Выпал Уил – и играли с листа? Не буду раскрывать всех секретов, у нас есть много вариантов. Мы все профессионалы и мы все должны играть каждый с каждым. Как видите, это тоже приносит результат. Поздравлю Артёма Ильенко с личным рекордом результативности. Он молодец, так держать, самое главное не останавливаться. Мне нужно добавлять. Были ударные отрезки, сейчас нет. Но продолжаю работать и помогать команде другими способами», — сказал Кудрявцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.