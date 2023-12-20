«Перезарядился». Вратарь «Трактора» Фукале рассказал, как провёл паузу в КХЛ

Вратарь «Трактора» Зак Фукале рассказал, чем занимался во время длительной паузы в КХЛ. Голкипер летал в Канаду на рождение ребёнка.

«Как прошла пауза на игры сборных? Мне очень повезло — я ездил домой в Канаду, чтобы увидеть семью. У меня родился мальчик, я хотел увидеть жену. Было классно перезарядить батареи и вернуться с новыми силами. Я счастлив, что снова играю в хоккей»,— сказал Фукале в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

В текущем сезоне Фукале провёл 28 матчей, в которых отразил 92,5% бросков и одержал 14 побед. На драфте НХЛ — 2013 голкипер был выбран командой «Монреаль Канадиенс» во втором раунде под общим 32-м номером. В 2020-м вратарь перешёл в систему клуба «Вашингтон Кэпиталз». В предыдущем сезоне Фукале выступал в составе «Херши Беарс» (АХЛ) и выиграл Кубок Колдера.