Ротенберг — о 7:2 с «Сочи»: все увидели такую лениградскую «тики-таку» в нашем исполнении

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил разгромную победу в матче с «Сочи» (7:2). Петербургские армейцы забросили шесть шайб в третьем периоде, чем предопределили исход матча. После первого периода СКА вёл в счёте 1:0, перебросав соперника 33:1. Вратарь «Сочи» Максим Третьяк по итогам матча отразил 59 бросков из 66.

«Тяжёлая для нас игра. Здорово начали, много бросали, доминировали. Был тотальный контроль шайбы, но соперник хорошо оборонялся, здорово сыграл вратарь. Сегодня Третьяк — однозначно лучший игрок в составе «Сочи». Особенно в первые два периода. Да, нам нужно было больше лезть на пятак, убрать лишний пас и забить голы. Когда не забиваешь ты — забивают тебе. После второго периода хорошо поговорили с хоккеистами. Бились за Али (Владимира Алистрова. — Прим. „Чемпионата“), которому мы хотим пожелать здоровья. Жёстко сыграл соперник, но мы этого и ожидали. С нами любая команда проводит свою лучшую игру.

В третьем периоде добавили — все увидели такую лениградскую «тики-таку» в нашем исполнении. Так надо играть каждый период с первой секунды до последней. Будем к этому стремиться. Разберём ошибки, потренируемся. Для нас самая важная игра следующая — готовимся к ней. Огромная благодарность всем, кто пришёл нас поддержать сегодня. Мы это чувствовали. Огромное всем спасибо», — цитирует Ротенберга пресс-служба клуба.

Таким образом, СКА взял реванш у «Сочи» за два поражения с одинаковым счётом 4:5 в октябре. Отметим, что стартовое вбрасывание в матче произвёл футбольный эксперт и комментатор Геннадий Орлов.