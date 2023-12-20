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Корчински возобновил тренировки с «Чикаго» после смерти отца

Корчински возобновил тренировки с «Чикаго» после смерти отца
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Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Кевин Корчински вернулся к тренировкам в составе команды впервые после смерти его отца Ларри, сообщает Associated Press.

19-летний канадец принимал участие в утренней раскатке перед сегодняшней встречей с «Колорадо Эвеланш». Главный тренер «Блэкхоукс» Люк Ричардсон сказал, что Корчински понадобится некоторое время, прежде чем он снова будет готов выступать в матчах.

«Было здорово увидеть его. Ребята очень хорошо отреагировали на его возвращение в раздевалку, и сегодня утром он там широко улыбался. Так что было приятно увидеть его на льду.

Он мало катался, кажется, один раз за то время, когда был дома, так что мы просто дадим ему пару тренировок, посмотрим, в каком он состоянии, и позволим ему сообщить нам, когда он будет готов», — сказал Ричардсон.

На счету Корчински два гола и пять передач в 25 матчах в его первом сезоне в НХЛ. 7-й номер драфта 2022 года не играл с момента проведения встречи с «Анахаймом» (1:0) 7 декабря. Он пропустил уже пять матчей.

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