Кучеров обошёл Яшина и вышел на чистое 10-е место в истории НХЛ по очкам среди россиян

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает на своей площадке «Сент-Луис Блюз». На момент написания новости в матче идёт перерыв после первого периода, счёт 3:0 в пользу хозяев.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу в ворота соперника в концовке первого периода. Таким образом, форвард обошёл Алексея Яшина и вышел на чистое десятое место по набранным очкам среди всех россиян в НХЛ. У Кучерова теперь 782 (297+485) очка в 676 матчах.

Следующая цель Кучерова — Сергей Гончар, в активе которого 811 очков. Лидер по очкам среди россиян — форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (1502).