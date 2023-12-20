Мэттьюс оформил дубль за 14 минут. У лидера гонки снайперов 9 голов в последних 5 матчах

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». В ходе третьего периода счёт равный — 2:2.

В составе канадской команды дублем отметился американский нападающий Остон Мэттьюс, чьи две шайбы в ворота Игоря Шестёркина уложились в 14 минут игрового времени. В активе лидера гонки снайперов сезона НХЛ стало 25 заброшенных шайбы в 28 матчах текущей регулярки.

При этом в последних пяти проведённых матчах на счету Остона девять точных бросков (четыре дубля и ещё один матч с одним голом). Один из этих дублей Мэттьюс также оформил в гостевой встрече с «Рейнджерс» (7:3).

Стоит заметить, что американец пропустил последний матч с «Питтсбург Пингвинз» (7:0) из-за болезни и сегодня вернулся в состав своей команды.