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Гол Артемия Панарина помог «Рейнджерсу» одержать победу над «Торонто»

Гол Артемия Панарина помог «Рейнджерсу» одержать победу над «Торонто»
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Сегодня, 20 декабря, «Нью-Йорк Рейндженрс» обыграл в гостях «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Скотиабанк-Арена» завершилась со счётом 4:2 (0:0, 2:1, 1:1).

В составе «Рейнджерс» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Артемий Панарин, Алекси Лафреньер и Брэйден Шнайдер, а также дубль на счету Мики Зибанеджада. На воротах у команды сыграл россиянин Игорь Шестёркин, совершивший 31 сейв (93.94%).

За «Торонто» дублем отличился Остон Мэттьюс.

После 30 матчей «Рейнджерс» лидирует в Восточной конференции с 45 очками. «Торонто» расположилось на 4-й строчке, набрав 38 очков в 29 играх.

Следующий матч «Рейнджерс» проведёт с «Эдмонтон Ойлерз», а «Торонто» сыграет с «Баффало Сэйбрз».

НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2023, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Уилер, Крайдер) – 26:11     1:1 Мэттьюс (Райлли, Бертуцци) – 27:32     1:2 Лафреньер (Бродзински, Густафссон) – 29:50 (pp)     2:2 Мэттьюс (Нис, Нюландер) – 41:15     2:3 Шнайдер (Густафссон, Уилер) – 48:08     2:4 Панарин (Густафссон, Трочек) – 55:08     2:5 Зибанеджад (Уилер, Линдгрен) – 56:47    
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