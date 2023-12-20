Гол Артемия Панарина помог «Рейнджерсу» одержать победу над «Торонто»

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Сегодня, 20 декабря, «Нью-Йорк Рейндженрс» обыграл в гостях «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Скотиабанк-Арена» завершилась со счётом 4:2 (0:0, 2:1, 1:1).

В составе «Рейнджерс» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Артемий Панарин, Алекси Лафреньер и Брэйден Шнайдер, а также дубль на счету Мики Зибанеджада. На воротах у команды сыграл россиянин Игорь Шестёркин, совершивший 31 сейв (93.94%).

За «Торонто» дублем отличился Остон Мэттьюс.

После 30 матчей «Рейнджерс» лидирует в Восточной конференции с 45 очками. «Торонто» расположилось на 4-й строчке, набрав 38 очков в 29 играх.

Следующий матч «Рейнджерс» проведёт с «Эдмонтон Ойлерз», а «Торонто» сыграет с «Баффало Сэйбрз».