Владимир Тарасенко стал 34-м россиянином, сыгравшим 700 матчей в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотс» принимает «Оттаву Сенаторз». После первого периода гости впереди — 3:0.

В этом матче принимает участие нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко, для которого сегодняшняя встреча стала 700-й за карьеру в НХЛ. 32-летний форвард стал 34-м россиянином, которому покорился этот рубеж. Ранее отметки в 700 матчей в регулярных чемпионатах североамериканской лиги среди россиян достигли 32 полевых хоккеиста и единственный вратарь Николай Хабибулин.

Национальный рекорд по матчам в НХЛ принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (1375), на втором месте располагается Алексей Ковалёв (1316), топ-3 замыкает Сергей Гончар (1301). В пятёрку лучших также входят Сергей Фёдоров (1248) и Вячеслав Козлов (1182).