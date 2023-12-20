Марченко оформил второй по скорости хет-трик в истории «Коламбуса»

Сегодня, 20 декабря, «Коламбус Блю Джекетс» обыграл в гостях «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Кибэнк-центр» завершилась со счётом 9:4 (3:1, 4:1, 2:2).

В составе победителей натуральный хет-трик оформил российский нападающий Кирилл Марченко. 23-летний нападающий забросил третью, четвёртую и пятую шайбу своей команды, уложившись в 8 минут и 7 секунд. Российский форвард оформил второй по скорости хет-трик в истории «Коламбуса». Клубный рекорд был установлен в декабре 2011 года канадским нападающим Джеффом Картером, чьи три шайбы разделили 3 минуты и 18 секунд.

В нынешнем сезоне Марченко принял участие в 31 матче регулярного чемпионата НХЛ, забросив 13 шайб и сделав 8 результативных передач при показателе полезности "+5" и 10 минутах штрафного времени.