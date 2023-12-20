31 сейв Ильи Сорокина принёс «Айлендерс» победу над «Эдмонтоном»

Сегодня, 20 декабря, «Нью-Йорк Айлендерс» на своей площадке обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Ю-Би-Эс-Арене» завершилась со счётом 3:1 (0:1, 3:0, 0:0).
В составе «Айлендерс» заброшенными шайбами отметились Андрес Ли, Бо Хорват и Симон Хольмстрём. На воротах у команды сыграл Илья Сорокин, совершивший 31 сейв (96.88%).
За «Эдмонтон» единственным голом отличился Лео Драйзайтль. Канадский нападающий Коннор Макдэвид принимал участие в матче, но результативными действиями не отметился.
После 31 матча «Айлендерс» занимает 6-е место в Восточной конференции с 38 очками. «Эдмонтон» расположился на 13-й строчке Западной конференции, набрав 27 очков в 29 играх.
Следующий матч «Айлендерс» проведёт с «Вашингтон Кэпиталз», а «Эдмонтон» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз».
TSN для НХЛ: Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь
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