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31 сейв Ильи Сорокина принёс «Айлендерс» победу над «Эдмонтоном»

31 сейв Ильи Сорокина принёс «Айлендерс» победу над «Эдмонтоном»
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Сегодня, 20 декабря, «Нью-Йорк Айлендерс» на своей площадке обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Ю-Би-Эс-Арене» завершилась со счётом 3:1 (0:1, 3:0, 0:0).

В составе «Айлендерс» заброшенными шайбами отметились Андрес Ли, Бо Хорват и Симон Хольмстрём. На воротах у команды сыграл Илья Сорокин, совершивший 31 сейв (96.88%).

За «Эдмонтон» единственным голом отличился Лео Драйзайтль. Канадский нападающий Коннор Макдэвид принимал участие в матче, но результативными действиями не отметился.

После 31 матча «Айлендерс» занимает 6-е место в Восточной конференции с 38 очками. «Эдмонтон» расположился на 13-й строчке Западной конференции, набрав 27 очков в 29 играх.

Следующий матч «Айлендерс» проведёт с «Вашингтон Кэпиталз», а «Эдмонтон» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз».

НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2023, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Фёгеле, Экхольм) – 01:23     1:1 Ли (Палмьери, Барзал) – 22:39 (pp)     2:1 Хорват (Нельсон, Добсон) – 31:30 (pp)     3:1 Хольмстрём (Пажо) – 34:10 (sh)    

TSN для НХЛ: Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь

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