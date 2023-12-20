«Коламбус» забросил девять шайб в матче с «Баффало». Это второй результат в истории клуба

Сегодня, 20 декабря, «Коламбус Блю Джекетс» обыграл в гостях «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Кибэнк-центр» завершилась со счётом 9:4 (3:1, 4:1, 2:2).

Сегодняшние девять шайб в ворота «клинков» стали вторым результатом в истории «мундиров». Клубный рекорд по числу заброшенных шайб в одном матче был установлен в ноябре 2016 года во встрече с «Монреаль Канадиенс» (10:0). Кроме того, в пять играх «Коламбусу» удалось забросить по восемь шайб.

В составе «Блю Джекетс» заброшенными шайбами отметились Джонни Годро, Адам Фантилли, Эрик Гудбрансон, Шон Курали, Коул Силлинджер и Кент Джонсон, а также натуральный хет-трик на счету российского нападающего Кирилла Марченко.