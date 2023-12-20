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Кирилл Марченко оформил самый быстрый дубль в истории «Коламбуса», установив рекорд клуба

Кирилл Марченко оформил самый быстрый дубль в истории «Коламбуса», установив рекорд клуба
Кирилл Марченко
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Сегодня, 20 декабря, «Коламбус Блю Джекетс» обыграл в гостях «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Кибэнк-центр» завершилась со счётом 9:4 (3:1, 4:1, 2:2).

В составе победителей натуральный хет-трик оформил российский нападающий Кирилл Марченко. 23-летний нападающий забросил третью, четвёртую и пятую шайбу своей команды. Примечательно, что второй и третий гол россиянина в этом матче разделили всего 18 секунд.

Таким образом Марченко оформил самый быстрый дубль в истории «Коламбуса», установив рекорд клуба. Прежнее достижение было установлено в октябре 2018 года американским нападающим Кэмом Аткинсоном, который оформил дубль за 31 секунду.

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