Сегодня, 20 декабря, «Чикаго Блэкхоукс» на своей площадке обыграло «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Юнайтед-центр» завершилась со счётом 3:2 (2:2, 0:0, 1:0).

В составе «лавин» результативной передачей отметился нападающий Натан Маккиннон. Благодаря этому канадский форвард продлил результативную серию до 16 матчей, сумев добиться этого результата первый раз в ходе своей карьеры в клубе и лиге. Таким образом Маккиннон установил новый личный рекорд по продолжительности результативной серии в НХЛ.

Прежний личный рекорд по продолжительности серии с набранными очками Маккиннон установил ещё в сезоне-2020/2021 (15 матчей). В сезоне-2017/2018 Натан выдал 14-матчевую серию с набранными очками. Ещё трижды он делал серии из 13 матчей (2013/2014, 2019/2020, 2021/2022).