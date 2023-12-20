Артемий Панарин повторил достижение Мессье и Ягра за «Рейнджерс»

Сегодня, 20 декабря, «Нью-Йорк Рейндженрс» обыграл в гостях «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Скотиабанк-Арена» завершилась со счётом 4:2 (0:0, 2:1, 1:1).

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой. Таким образом, в нынешнем сезоне 32-летний форвард набрал 43 (17+26) очка за 30 сыгранных встреч.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Панарин стал девятым игроком в истории «синерубашечников», кто набирал 43 и более очков в первые 30 матчей сезона. Ранее данным достижением отметились: Фрэнк Буше (53 очка), Жан Ратель (51), Билл Кук (48), Марк Мессье (46), Вик Хэдфилд (46), Род Гилберт (46), Яромир Ягр (44) и Тео Флёри (43).