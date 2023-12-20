«Одержать победу над ними невероятно». Капризов — об игре с «Бостон Брюинз»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал гостевую победу над «Бостон Брюинз».

«Я думаю, что мы определённо сыграли хорошо, и, конечно, здорово было выиграть в игре. „Бостон“ может занять первое место, поэтому одержать победу над ними невероятно, и мы собираемся продолжать набирать обороты», — цитирует Капризова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

26-летний Капризов седьмой раз в карьере отличился в овертайме, благодаря чему вышел на чистое первое место в клубной истории по голам в дополнительное время.

Напомним, в ночь с 19 на 20 декабря на бостонской арене «Ти-Ди Гарден» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Миннесотой Уайлд». Волевую победу со счётом 4:3 в овертайме одержали гости.