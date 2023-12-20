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А. Свечников высказался о своей первой шайбе после возвращения в состав «Каролины»

А. Свечников высказался о своей первой шайбе после возвращения в состав «Каролины»
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23-летний российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников высказался о своей первой заброшенной шайбе после того, как он пропустил последние шесть матчей из-за травмы верхней части тела.

«Это придало мне немного уверенности. Первый гол всегда важен для команды. Ты как бы сразу чувствуешь игру. Конечно, это было важно», — цитирует Свечникова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Андрея 12 (2+10) очков в 17 играх при показателе полезности «-1» и 20 минутах штрафа.

Сегодня, 20 декабря, «Каролина Харрикейнз» на своей площадке обыграла «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Эн-Си-Арене» завершилась со счётом 6:3 (1:1, 3:0, 2:2).

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