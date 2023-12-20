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Ларионов рассказал о состоянии Атанасова, который получил повреждение на КПК

Ларионов рассказал о состоянии Атанасова, который получил повреждение на КПК
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после проигранного матча со «Спартаком» (2:5) рассказал, почему штаб не стал заявлять на игру нападающего Василия Атанасова, который получил повреждение на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге.

«Когда вернутся Игорь Ларионов и Василий Атанасов? Мы наблюдаем за Васей, он просился сегодня играть, но мы не хотели форсировать. Нужно понимать всю степень ответственности перед здоровьем игрока. Игорь начал тренироваться, мы планируем выпустить его 26-го или 28-го числа», — приводит слова Ларионова пресс-служба «Торпедо».

21-летний Василий Атанасов в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 38 матчей, в которых записал на свой счёт 38 (19+19) результативных баллов. В следующем матче подопечные Игоря Ларионова сыграют в гостях с «Северсталью». Встреча начнётся 21 декабря в 19:00 мск.

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