Плющев: в «Куньлуне» не ставят наших атлетов в состав, зато выпускают своих смешных

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о выборе состава «Куньлунь Ред Стар» на матчи Континентальной хоккейной лиги.

«Там работают специалисты из Прибалтики, которые просто не ставят отечественных атлетов в состав, зато выпускают своих смешных. По моей информации, главный тренер латыш Виктор Игнатьев не говорит в команде на русском языке, хотя имеет корни из нашей страны. Рано или поздно в руководстве клуба поймут, что надо делать ставку на других людей», — сказал Плющев в интервью RT.

Напомним, «Куньлунь Ред Стар» в текущем сезоне сыграл 41 матч, где набрал 35 очков и находится на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции. В следующей встрече китайский клуб в Мфтищах сыграет с челябинским «Трактором» 22 декабря в 19:30 мск.