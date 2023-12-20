Ротенберг — о 7:2 с «Сочи»: когда в воротах Третьяк, забить тяжело, лучший игрок в матче

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после разгромной победы в матче с «Сочи» (7:2) высказался об игре вратаря южан Максима Третьяка, который провёл на площадке все 60 минут.

«Магия фамилии «Третьяк» оказывает влияние на соперников „Сочи“? Когда в воротах Третьяк, забить тяжело. Вы это видели сегодня. Молодец, он лучший игрок в составе „Сочи“ сегодня», — приводит слова Ротенберга пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

Напомним, петербургские армейцы забросили шесть шайб в третьем периоде, чем предопределили исход матча. После первого периода СКА вёл в счёте 1:0, перебросав соперника 33:1. Вратарь «Сочи» Максим Третьяк по итогам матча отразил 59 бросков из 66. СКА взял реванш у «Сочи» за два поражения в октябре с одинаковым счётом 4:5.