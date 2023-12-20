Мальцев рассказал о своих впечатлениях после дебюта за «Спартак»

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев после победного матча с «Торпедо» (5:2) рассказал о своих впечатлениях о дебюте за красно-белых.

«Давно не играл, недели три, первая игра в России спустя пять лет. В первом периоде было сложновато выходить, немного не понимал, что происходит. Просто игровой практики не было, другая система здесь, в России, «химия» с партнёрами за неделю пока ещё не появилась, надо вкатиться. Я ещё переболел, но пара игр, и всё будет нормально», — приводит слова Мальцева ТАСС.

Напомним, в игре с «Торпедо» форвард результативными баллами отметиться не сумел, проведя на площадке 15 минут и 22 секунды в первом звене с Николаем Голдобиным и Павлом Порядиным. Мальцев нанёс один бросок по воротам, выиграл 8 вбрасываний из 17, заблокировал три броска и провёл два силовых приёма.

В нынешнем сезоне Мальцев выступал за «Онтарио Рейн». В 21 сыгранной встрече Мальцев забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков с показателем полезности «+2».