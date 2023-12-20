СКА первым среди всех клубов одержал 750-ю победу в КХЛ

19 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Сочи». Армейцы одержали разгромную победу со счётом 7:2.

СКА одержал 750-ю победу в 1100-м матче КХЛ, сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга. Армейцы первыми среди всех команд лиги добрались до этой отметки. На втором и третьем месте располагаются ЦСКА (709) и «Ак Барс» (689).

Напомним, в этом матче команда Романа Ротенберга установила рекорд по общему числу бросков в створ от одной команды в матче регулярного чемпионата КХЛ, нанеся 66 бросков. Предыдущий рекорд принадлежал «Авангарду» – в матче с «Салаватом Юлаевым» (09.10.2018) «ястребы» нанесли 64 броска.