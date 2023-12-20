Плющев: у нас нет массового оттока детей, Путина неверно информировали

Бывший тренер России Владимир Плющев высказался о заявлении президента России Владимира Путина, который обратился к президенту Федерации хоккея России Владиславу Третьяку с просьбой разобраться с агентами, которые уводят за границу юных хоккеистов.

«Считаю, президента неверно информировали: у нас нет массового оттока детей. Путин трепетно относится к спорту, а особенно к хоккею. Он мог сказать на эмоциях, а функционеры сразу стали придумывать, какие запреты ввести. Все условия для развития юниоров в стране созданы. Чаще за рубеж уезжают родители с детьми, которые не востребованы в российском хоккее. В 1990-е да, целыми составами покидали Омск, Усть-Каменогорск и другие города. Было страшное время.

Кучеров не пригодился ЦСКА, а потом стал одним из лучших хоккеистов мира. Надо спросить его наставников в столичном клубе: почему он не понадобился, а их племянники подошли? Где теперь они и где Никита?», — сказал Плющев в интервью RT.

Напомним, после заявления Путина министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Минспорта вместе с Госдумой разработают ограничения на выезд талантливых российских хоккеистов за рубеж.