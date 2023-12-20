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Плющев — о ситуации с Федотовым: в ИИХФ пытаются корчить из себя невинных девочек

Плющев — о ситуации с Федотовым: в ИИХФ пытаются корчить из себя невинных девочек
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Бывший тренер России Владимир Плющев высказался о позиции Международной федерации хоккея в деле с контрактом вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

«На мой взгляд, армейцы поступили верно. Международная федерация пытается корчить из себя невинных девочек, мол, всегда действуют согласно нормам регламентов. Мне очень интересно, какое решение там примут по Израилю, ведь национальные команды страны участвуют в соревнованиях под эгидой ИИХФ. Посмотрим, отстранят ли их, как Россию. ЦСКА пошёл на принцип», — приводит слова Плющева RT.

Напомним, 16 декабря ИИХФ отклонила апелляцию Ивана Федотова и ЦСКА по санкциям, применённым в отношении них за подписание голкипером контракта с московским клубом, несмотря на действующий контракт Федотова с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».

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