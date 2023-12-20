Гендиректор «Трактора»: даже мысли не допускаю, что не попадём в плей-офф

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал, что его устраивает работа главного тренера Алексея Заварухина, и заявил, что уверен в попадании челябинского клуба в розыгрыш Кубка Гагарина — 2024.

«Мне импонирует та игровая модель, которую прививает команде Заварухин. Нравится она и игрокам, и зрителям, судя по вернувшимся на арену «Трактор» аншлагам.

Даже мысли не допускаю, что мы не сыграем в сериях матчей навылет. Уровень игроков, глубина состава, квалификация тренерского штаба достаточны для выполнения этой задачи-минимум», — сказал Савин в интервью «ЕАН».

Напомним, челябинский клуб в нынешнем сезоне сыграл 41 встречу. С 48 результативными баллами в активе «Трактор» занимает шестую позицию в турнирной таблице Восточной конференции.