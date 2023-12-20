Защитник «Динамо» Пыленков рассказал о ключевом факторе победы над ЦСКА

Защитник «Динамо» Даниил Пыленков прокомментировал победный матч с ЦСКА (4:1) и назвал ключевой фактор в игре.

«Мы сегодня очень хорошо сыграли. В большинстве прекрасно сыграли, это и дало толчок для сегодняшней победы. Соскучились по болельщикам, была долгая пауза. За это время подлечили свои болячки и вышли на матч в полной боевой готовности», — приводит слова Пыленкова Legalbet.

23-летний Пыленков в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 41 встречу, в которых забросил три шайбы и отдал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков.

Таким образом, «Динамо» выиграло у армейцев второй матч в сезоне с одинаковым счётом. Следующая встреча между этими командами пройдёт на площадке ЦСКА 11 января 2024 года.