Форвард ЦСКА — о дерби со СКА: особенная игра, лично для меня они — раздражитель

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев рассказал о возвращении после травмы и прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» со счётом 1:4. Форвард поделился ожиданиями от предстоящего принципиального матча с петербургскими армейцами.

«Тяжёлый матч. Игра в большинстве сделала «Динамо» результат. После такого задела, когда мы играли втроём, было тяжело вернуться, сравнять счёт. Как себя чувствовал после травмы? Чувствовал себя хорошо. Думал, что будет хуже, но на льду было комфортно, соскучился. Почти месяц не играл и хорошо, что наконец-то вернулся.

Какие эмоции перед дерби со СКА? Всегда готовлюсь одинаково, но бывают особенные игры, когда отдаётся больше эмоций. СКА лично для меня — раздражитель. Игры против них у меня получаются», — цитирует Каменева пресс-служба ЦСКА.

После 40 матчей текущего сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА занимает шестое место в таблице Западной конференции лиги. Матч со СКА состоится 21 декабря, пройдёт в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 мск.