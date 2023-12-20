Защитник «Колорадо»: у нас есть парни, которые думают, что играют хорошо, но это самообман

Защитник «Колорадо Эвеланш» Девон Тэйвз критически высказался о некоторых своих одноклубниках после поражения «лавин» в матче регулярного чемпионата НХЛ от «Чикаго Блэкхоукс» (2:3), который прошёл минувшей ночью.

«Я думаю, что у нас есть ребята, которые думают, что играют хорошо, и я считаю, что они обманывают себя в этот момент.

Очень неприятно… выходить на игру, когда есть ребята, которые думают, что играют хорошо, но делают вещи, при которых ты понятия не имеешь, что именно они хотят сделать», — сказал Тэйвз в интервью Guerilla Sports.

Напомним, это уже не первая ситуация в этом сезоне, когда игроки «Колорадо» не стесняются конфликтовать в открытую в СМИ. Ранее нападающий Микко Рантанен жёстко ответил отцу своего одноклубника Арттури Лехконена.