Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Колорадо»: у нас есть парни, которые думают, что играют хорошо, но это самообман

Защитник «Колорадо»: у нас есть парни, которые думают, что играют хорошо, но это самообман
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Колорадо Эвеланш» Девон Тэйвз критически высказался о некоторых своих одноклубниках после поражения «лавин» в матче регулярного чемпионата НХЛ от «Чикаго Блэкхоукс» (2:3), который прошёл минувшей ночью.

«Я думаю, что у нас есть ребята, которые думают, что играют хорошо, и я считаю, что они обманывают себя в этот момент.

Очень неприятно… выходить на игру, когда есть ребята, которые думают, что играют хорошо, но делают вещи, при которых ты понятия не имеешь, что именно они хотят сделать», — сказал Тэйвз в интервью Guerilla Sports.

Напомним, это уже не первая ситуация в этом сезоне, когда игроки «Колорадо» не стесняются конфликтовать в открытую в СМИ. Ранее нападающий Микко Рантанен жёстко ответил отцу своего одноклубника Арттури Лехконена.

Материалы по теме
Форвард «Колорадо» Рантанен жёстко ответил отцу одноклубника после матча с «Калгари»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android