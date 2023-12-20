Ягр попал в состав «Кладно» на матч чемпионата. Это 35-й сезон в карьере 51-летнего чеха

51-летний нападающий Яромир Ягр проведёт первый матч в нынешнем сезоне чемпионата Чехии. Нападающий включён в заявку клуба «Кладно» на матч с «Пардубице». Чешский форвард заявлен во втором звене команды.

Фото: ХК «Кладно»

В прошлом сезоне Ягр набрал 14 (5+9) очков в 26 играх чемпионата Чехии за «Кладно». Легендарный чешский форвард также является владельцем клуба.

Также это седьмой сезон для Яромира после возвращения из НХЛ. Ягр начал выступать за «Кладно» с середины сезона-2017/2018. Легендарный форвард принял участие в 1733 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 1921 (766+1155) очко. Ягр дважды завоёвывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (1991, 1992). Со сборной Чехии он становился олимпийским чемпионом (1998) и дважды — чемпионом мира (2005, 2010).