Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ягр попал в состав «Кладно» на матч чемпионата. Это 35-й сезон в карьере 51-летнего чеха

Ягр попал в состав «Кладно» на матч чемпионата. Это 35-й сезон в карьере 51-летнего чеха
Аудио-версия:
Комментарии

51-летний нападающий Яромир Ягр проведёт первый матч в нынешнем сезоне чемпионата Чехии. Нападающий включён в заявку клуба «Кладно» на матч с «Пардубице». Чешский форвард заявлен во втором звене команды.

Фото: ХК «Кладно»

В прошлом сезоне Ягр набрал 14 (5+9) очков в 26 играх чемпионата Чехии за «Кладно». Легендарный чешский форвард также является владельцем клуба.

Также это седьмой сезон для Яромира после возвращения из НХЛ. Ягр начал выступать за «Кладно» с середины сезона-2017/2018. Легендарный форвард принял участие в 1733 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 1921 (766+1155) очко. Ягр дважды завоёвывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (1991, 1992). Со сборной Чехии он становился олимпийским чемпионом (1998) и дважды — чемпионом мира (2005, 2010).

Материалы по теме
Эксклюзив
«В Чехии были игроки, с которыми играть сложнее. Он уже дедушка». Защитник «Лады» — о Ягре
Материалы по теме
Подтверждение величия. В России играли аж 16 будущих членов Зала хоккейной славы!
Подтверждение величия. В России играли аж 16 будущих членов Зала хоккейной славы!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android