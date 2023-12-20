Голкипер «Спартака» Патрик Рыбар расторг и подписал новый контракт с клубом

Голкипер «Спартака» Патрик Рыбар расторг и подписал новый контракт с клубом, рассчитанный до 30 апреля 2025 года, сообщает пресс-служба КХЛ. Прошлый контракт 30-летнего вратаря истекал 30 апреля 2024 года. Ранее «Чемпионат» сообщал о грядущем подписании.

В нынешнем сезоне Рыбар сыграл 26 матчей, где одержал 16 побед с 92% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,34 с одним матчем «на ноль».

Кроме московского клуба, Рыбар в Континентальной хоккейной лиге выступал за минское «Динамо» в сезоне-2021/2022. Патрик — бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года в составе сборной Словакии.

Напомним, «Спартак» набрал 58 очков после 42 сыгранных встреч и возглавляет общую турнирную таблицу Континентальной хоккейной лиги.