«Вашингтон» подпишет контракт с экс-защитником «Ванкувера» Итаном Биром

Пресс-служба «Вашингтона» объявила, что клуб намерен подписать контракт со свободным агентом защитником Итаном Биром. Игрок обороны уже принял участие в тренировке перед предстоящим матчем с «Айлендерс». В данное время хоккеист завершает процесс реабилитации после операции на плече в прошедшее межсезонье.

В прошлом сезоне Бир выступал за «Ванкувер», за который провёл 61 матч в регулярном чемпионате и набрал 16 очков — забросил три шайбы и отдал 13 результативных передач с положительным показателем полезности «+6».

В общей сложности в НХЛ 26-летний канадский защитник провёл 251 игру, в которой отметился 63 очками — забросил 16 шайб и отдал 47 результативных передач с показателем полезности «-9».