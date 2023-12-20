Нападающий СКА Василий Глотов объяснил принцип «ленинградской тики-таки». Ранее главный тренер петербургских армейцев Роман Ротенберг оценил разгромную победу в матче с «Сочи» (7:2), заявив, что в этой встрече СКА показал «ленинградскую тики-таку».

«У нас действительно было очень много передач в зоне атаки. Думаю, все ребята получили огромное удовольствие. Многое получалось. В такой хоккей очень приятно играть. Надеюсь, что мы его и дальше будем держаться. И продолжать играть в том же духе. Максимальный настрой на контроль шайбы, на короткие передачи друг другу, чтобы были задействованы все пять хоккеистов.

Агрессивно играем в отборе и сразу стараемся с контролем через много передач входить в зону и создавать моменты. Думаю, это приятно и для игроков, и для болельщиков», – цитирует Глотова пресс-служба клуба.

В этом матче команда Романа Ротенберга установила рекорд по общему числу бросков в створ от одной команды в матче регулярного чемпионата КХЛ, нанеся 66 бросков.