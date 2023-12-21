Овечкин ответил на вопрос, что ему важнее, забивать голы или выигрывать матчи

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что, несмотря на 13-матчевую серию без заброшенных шайб, он каждый матч имеет хорошие шансы на гол, и рассказал, что предпочтёт голам участие в плей-офф.

«Забивать голы — это моя работа. Если я не забью, то мне придётся сделать что-то другое, чтобы помочь команде победить, и я думаю, что сейчас все знают, кто мы и как нам нужно играть. У меня каждый матч есть довольно хорошие шансы на гол. Мне просто нужно забить. Рано или поздно это произойдёт.

Самое главное — мы набираем очки и выигрываем матчи. Я лучше выйду в плей-офф, чем забью 20 голов и вылечу из борьбы за Кубок Стэнли», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 28 матчах, в которых записал в свой актив пять голов и 12 результативных передач. После 28 матчей текущего сезона «Вашингтон» занимает девятое место на Востоке.