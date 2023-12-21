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Главный тренер «Вашингтона» дал совет Овечкину на фоне его антирекордной безголевой серии

Главный тренер «Вашингтона» дал совет Овечкину на фоне его антирекордной безголевой серии
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о том, что российский нападающий Александр Овечкин не забивает в НХЛ на протяжении 13 матчей подряд. Россиянин обновил свой антирекорд по безголевой серии.

«Нужно концентрироваться на процессе, на том, чтобы создавать себе шансы. Я думаю, что он знает, что его броски попадут в цель и после того, как это случится, всё произойдёт по принципу снежного кома», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Овечкин принял участие в 28 матчах, в которых забил 5 голов и сделал 12 результативных передач.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». Матч состоится 21 декабря, начало – 03:30 мск.

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