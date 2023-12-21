Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Форвард «Вашингтона» Иван Мирошниченко дебютировал в НХЛ в матче с «Айлендерс»

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0.

В этой встрече в составе «Вашингтона» дебютировал российский нападающий Иван Мирошниченко.

В нынешнем сезоне Мирошниченко принял участие в 27 матчах Американской хоккейной лиги, где забросил восемь шайб и отдал семь голевых передач.

На данный момент «Вашингтон» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 34 очка. «Айлендерс», в свою очередь, занимают шестое место на Востоке, записав в свой актив 38 очков.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин принял участие в 28 матчах, в которых забил 5 голов и сделал 12 результативных передач.