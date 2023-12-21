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Форвард «Вашингтона» Иван Мирошниченко дебютировал в НХЛ в матче с «Айлендерс»

Форвард «Вашингтона» Иван Мирошниченко дебютировал в НХЛ в матче с «Айлендерс»
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0.

В этой встрече в составе «Вашингтона» дебютировал российский нападающий Иван Мирошниченко.

В нынешнем сезоне Мирошниченко принял участие в 27 матчах Американской хоккейной лиги, где забросил восемь шайб и отдал семь голевых передач.

На данный момент «Вашингтон» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 34 очка. «Айлендерс», в свою очередь, занимают шестое место на Востоке, записав в свой актив 38 очков.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин принял участие в 28 матчах, в которых забил 5 голов и сделал 12 результативных передач.

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НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2023, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
1 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Лапьер (Протас) – 09:56     1:1 Фэшинг – 21:03    
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