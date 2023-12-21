В «Тампе» оценили вероятность участия Сергачёва в матче с «Вегасом»

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв может не принять участие в ближайшем матче своей команды с «Вегас Голден Найтс», который пройдёт в ночь с 21 на 22 декабря.

Как сообщает The Hockey News, в клубе сообщили, что вероятность участия россиянина в игре пока находится в стадии оценки, а степень его повреждения пока не ясна.

Напомним, Сергачёв заблокировал бросок левой ногой в первом периоде матча с «Сент-Луис Блюз» (6:1) и не смог доиграть встречу. Он является лидером своей команды по количеству заблокированных бросков в этом сезоне (69).

В нынешнем сезоне НХЛ 25-летний Сергачёв сыграл 33 матча, в которых забросил две шайбы и отдал 17 результативных передач, набрав в общей сложности 19 очков.