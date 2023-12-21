В «Тампе» оценили вероятность участия Сергачёва в матче с «Вегасом»
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Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв может не принять участие в ближайшем матче своей команды с «Вегас Голден Найтс», который пройдёт в ночь с 21 на 22 декабря.
Как сообщает The Hockey News, в клубе сообщили, что вероятность участия россиянина в игре пока находится в стадии оценки, а степень его повреждения пока не ясна.
Напомним, Сергачёв заблокировал бросок левой ногой в первом периоде матча с «Сент-Луис Блюз» (6:1) и не смог доиграть встречу. Он является лидером своей команды по количеству заблокированных бросков в этом сезоне (69).
В нынешнем сезоне НХЛ 25-летний Сергачёв сыграл 33 матча, в которых забросил две шайбы и отдал 17 результативных передач, набрав в общей сложности 19 очков.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2023, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Эйссимонт (Жанно, Флёри) – 02:23 2:0 Мотт (Стэмкос, Шири) – 17:10 3:0 Кучеров (Пойнт, Пол) – 19:46 4:0 Кучеров (Пербикс, Пол) – 21:36 5:0 Флёри (Стэмкос, Хагель) – 32:13 6:0 Пол (Стэмкос, Хедман) – 47:53 (pp) 6:1 Фолк (Нейборс, Хейз) – 55:57 (pp)
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