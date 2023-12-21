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Победная шайба Строума с передачи Овечкина в матче «Вашингтон» — «Айлендерс»

Победная шайба Строума с передачи Овечкина в матче «Вашингтон» — «Айлендерс»
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В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2 ОТ).

Капитан «столичных» Александр Овечкин отметился результативной передачей в овертайме на Дилана Строума. Эта шайба в ворота российского голкипера «островитян» Семёна Варламова принесла «столичным» вторую подряд победу.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео гола Строума с передачи звёздного россиянина:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Вашингтон» одержал вторую победу подряд, набрал 36 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Кэпиталз» сыграют 22 декабря в гостях с «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2023, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Лапьер (Протас) – 09:56     1:1 Фэшинг (Клаттербак) – 21:03     2:1 Эдмундсон (Манта, Лапьер) – 33:12     2:2 Ли – 52:02     3:2 Строум – 61:41 (pp)    
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