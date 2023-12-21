Победная шайба Строума с передачи Овечкина в матче «Вашингтон» — «Айлендерс»

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2 ОТ).

Капитан «столичных» Александр Овечкин отметился результативной передачей в овертайме на Дилана Строума. Эта шайба в ворота российского голкипера «островитян» Семёна Варламова принесла «столичным» вторую подряд победу.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео гола Строума с передачи звёздного россиянина:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Вашингтон» одержал вторую победу подряд, набрал 36 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Кэпиталз» сыграют 22 декабря в гостях с «Коламбус Блю Джекетс».