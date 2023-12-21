Овечкин обошёл Игинлу в списке лучших ассистентов НХЛ всех времён

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2 ОТ).

В этом матче капитан «Вашингтона» Александр Овечкин записал в свой актив голевой пас в овертайме на Дилана Строума. Эта передача стала для него 676-й за карьеру в НХЛ. По этому показателю россиянин обошёл Джерома Игинлу и теперь занимает чистое 68-е место в списке ассистентов за всю историю НХЛ.

При этом антирекордная безголевая серия Овечкина составляет уже 14 матчей.

«Вашингтон» одержал вторую победу подряд, набрал 36 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Кэпиталз» сыграют 22 декабря в гостях с «Коламбус Блю Джекетс».