Овечкин обошёл Игинлу в списке лучших ассистентов НХЛ всех времён
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В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2 ОТ).
В этом матче капитан «Вашингтона» Александр Овечкин записал в свой актив голевой пас в овертайме на Дилана Строума. Эта передача стала для него 676-й за карьеру в НХЛ. По этому показателю россиянин обошёл Джерома Игинлу и теперь занимает чистое 68-е место в списке ассистентов за всю историю НХЛ.
При этом антирекордная безголевая серия Овечкина составляет уже 14 матчей.
«Вашингтон» одержал вторую победу подряд, набрал 36 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Кэпиталз» сыграют 22 декабря в гостях с «Коламбус Блю Джекетс».
НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2023, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Лапьер (Протас) – 09:56 1:1 Фэшинг (Клаттербак) – 21:03 2:1 Эдмундсон (Манта, Лапьер) – 33:12 2:2 Ли – 52:02 3:2 Строум – 61:41 (pp)
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