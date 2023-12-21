Овечкин сравнялся с Малкиным и вышел на второе место в истории НХЛ по очкам в овертаймах

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2 ОТ).
В этом матче капитан «Вашингтона» Александр Овечкин записал в свой актив голевой пас в овертайме на Дилана Строума.
Это очко стало для Овечкина 39-м в карьере в НХЛ, набранным а овертаймах. По этому показателю он сравнялся с соотечественником Евгением Малкиным из «Питтсбург Пингвинз» и занимает второе место в истории лиги.
Лидером всех времён по количеству результативных действий в овертаймах является капитан всё того же «Питтсбурга» Сидни Кросби (43).
«Вашингтон» одержал вторую победу подряд, набрал 36 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Кэпиталз» сыграют 22 декабря в гостях с «Коламбус Блю Джекетс».
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