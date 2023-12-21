Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Патрик Кейн повторил достижение Хенрика Зеттерберга шестилетней давности

Патрик Кейн повторил достижение Хенрика Зеттерберга шестилетней давности
Аудио-версия:
Комментарии

В Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» нанёс поражение «Детройт Ред Уингз» (5:2).

Звёздный нападающий гостей Патрик Кейн отметился в этом матче голом и результативной передачей.

Этот матч стал вторым подряд для 35-летнего Кейна, в котором он набрал более одного очка. В предыдущей игре с «Анахайм Дакс» (3:4) форвард записал на свой счёт два ассиста.

Таким образом, Кейн стал первым игроком «Детройта» в возрасте 35 и более лет с сезона-2017/2018, которому удалось набрать минимум два очка в двух матчах подряд. В последний раз шесть лет назад это удалось Хенрику Зеттербергу (также два матча подряд).

«Ред Уингз» потерпели четвёртое поражение подряд, остались с 34 очками и идут на 11-м месте Восточной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2023, четверг. 03:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Пионк (Юнссон-Фьелльбю, Густафссон) – 15:38     1:1 Мяяття (Кейн, Копп) – 21:44     2:1 Элерс (Виларди, Демело) – 27:41     3:1 Юнссон-Фьелльбю (Сэмберг) – 30:50     4:1 Виларди (Перфетти, Моррисси) – 36:10     4:2 Кейн (Ларкин, Зайдер) – 48:41     5:2 Шайфли (Виларди, Элерс) – 55:12    
Материалы по теме
Форвард «Детройта» Дебринкэт набрал 400-е очко в НХЛ в свой день рождения
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android