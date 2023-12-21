Патрик Кейн повторил достижение Хенрика Зеттерберга шестилетней давности

В Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» нанёс поражение «Детройт Ред Уингз» (5:2).

Звёздный нападающий гостей Патрик Кейн отметился в этом матче голом и результативной передачей.

Этот матч стал вторым подряд для 35-летнего Кейна, в котором он набрал более одного очка. В предыдущей игре с «Анахайм Дакс» (3:4) форвард записал на свой счёт два ассиста.

Таким образом, Кейн стал первым игроком «Детройта» в возрасте 35 и более лет с сезона-2017/2018, которому удалось набрать минимум два очка в двух матчах подряд. В последний раз шесть лет назад это удалось Хенрику Зеттербергу (также два матча подряд).

«Ред Уингз» потерпели четвёртое поражение подряд, остались с 34 очками и идут на 11-м месте Восточной конференции.