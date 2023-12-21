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«Сиэтл» обыграл в гостях «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

«Сиэтл» обыграл в гостях «Лос-Анджелес» в матче НХЛ
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В Лос-Анджелесе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» уступил «Сиэтл Кракен» (1:2).

Шайбами в составе победителей отметились Брэндон Танев и Джордан Эберле.

У хозяев единственный гол на счету Блейка Лизотта.

«Кракен» прервали серию неудач из двух матчей, набрали 31 очко и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче самый молодой клуб лиги 24 декабря будет гостить у «Анахайм Дакс».

«Лос-Анджелес» не смог продлить свою двухматчевую победную серию, остался с 40 очками и идёт четвёртым на Западе. В ближайшей игре «Кингз» 24 декабря примут дома «Калгари Флэймз».

НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2023, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Танев – 25:19     0:2 Эберле (Бенирс, Борген) – 46:27     1:2 Лизотт – 48:00 (sh)    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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