«Сиэтл» обыграл в гостях «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

В Лос-Анджелесе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» уступил «Сиэтл Кракен» (1:2).

Шайбами в составе победителей отметились Брэндон Танев и Джордан Эберле.

У хозяев единственный гол на счету Блейка Лизотта.

«Кракен» прервали серию неудач из двух матчей, набрали 31 очко и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче самый молодой клуб лиги 24 декабря будет гостить у «Анахайм Дакс».

«Лос-Анджелес» не смог продлить свою двухматчевую победную серию, остался с 40 очками и идёт четвёртым на Западе. В ближайшей игре «Кингз» 24 декабря примут дома «Калгари Флэймз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.