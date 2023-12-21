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«У нас есть план». Агент Кузьменко прокомментировал ситуацию с нападающим в «Ванкувере»

«У нас есть план». Агент Кузьменко прокомментировал ситуацию с нападающим в «Ванкувере»
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Дэн Мильштейн, агент российского нападающего «Ванкувер Кэнакс» Андрея Кузьменко, высказался о положении его подопечного в канадском клубе.

Напомним, россиянин пропустил по решению тренерского штаба последний матч «косаток» с «Нэшвилл Предаторз» (5:2). Это случилось уже четвёртый раз в сезоне. Также в СМИ начали распространяться слухи о возможном обмене Кузьменко в другой клуб НХЛ.

«Нет абсолютно никакого недопонимания между тренерским штабом, менеджментом и нашим лагерем. Мы общаемся ежедневно… У нас есть план, и всё будет хорошо. Андрей очень счастлив в Ванкувере. С небольшими коррективами впереди у него много побед и голов!» — приводит слова Мильштейна журналист Джошуа Гриффит в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Кузьменко сыграл 29 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 17 очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2023, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Петтерссон (Михеев, Зутер) – 16:38     0:2 Оман – 17:09     1:2 Лозон (Евангелиста, Новак) – 34:23     1:3 Хёгландер (Хьюз, Гронек) – 34:38     1:4 Зутер (Михеев, Петтерссон) – 35:24     1:5 Блюгерс (Хьюз) – 41:16     2:5 Гласс (Смит) – 59:48    
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