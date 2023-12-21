«У нас есть план». Агент Кузьменко прокомментировал ситуацию с нападающим в «Ванкувере»

Дэн Мильштейн, агент российского нападающего «Ванкувер Кэнакс» Андрея Кузьменко, высказался о положении его подопечного в канадском клубе.

Напомним, россиянин пропустил по решению тренерского штаба последний матч «косаток» с «Нэшвилл Предаторз» (5:2). Это случилось уже четвёртый раз в сезоне. Также в СМИ начали распространяться слухи о возможном обмене Кузьменко в другой клуб НХЛ.

«Нет абсолютно никакого недопонимания между тренерским штабом, менеджментом и нашим лагерем. Мы общаемся ежедневно… У нас есть план, и всё будет хорошо. Андрей очень счастлив в Ванкувере. С небольшими коррективами впереди у него много побед и голов!» — приводит слова Мильштейна журналист Джошуа Гриффит в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Кузьменко сыграл 29 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 17 очков.