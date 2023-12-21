«Год восстановления, три операции — мог и закончить». Чудинов вспомнил о страшной травме

Защитник «Адмирала» Максим Чудинов оценил последствия травмы, полученной в октябре 2019 года в матче с рижским «Динамо», когда игрок обороны неудачно подвернул ногу в столкновении у борта.

«Да, конечно, та травма подкосила. Неплохие сезоны проводил до неё, но это жизнь, это спорт. Главное, что прошёл через это. Год восстанавливался, потом начал играть, но всё равно колено опухало, какие-то осложнения появлялись, потом опять поехал на операцию. В результате провёл три операции, один сезон полностью пришлось пропустить. Затем заново начал восстановление.

Само собой, очень серьёзная травма, все связки были порваны. Поначалу, после первого периода восстановления, было так, что пять игр играешь – десять восстанавливаешься. Мог и закончить, но нашёл в себе силы, продолжаю играть в хоккей», — сказал Чудинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Чудиновым читайте на «Чемпионате»: