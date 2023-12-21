«Весёлые времена были». Чудинов — о трёх голах за «Авангард» бросками из своей зоны

Защитник «Адмирала» Максим Чудинов вспомнил, как во времена выступлений за «Авангард» забивал голы бросками из своей зоны.

«Помню прекрасно голы за «Авангард» бросками из своей зоны, они ведь ещё очень важные были, два из них в плей-офф. В первый раз случайно зашла шайба, потом я уже понял, что это получается, и в следующем же матче с «Барысом» я опять забил. Весёлые времена были.

Конечно, сначала наудачу пробовал. Но у нас в «Авангарде» такая система была, что много играли через вброс, через подставления, и мне Боб Хартли разрешал бросать из своей зоны во вратаря, чтобы шайба отскакивала в угол и нападающие шли в прессинг.

Я, в принципе, и сейчас стараюсь бросать из своей зоны, и получается это, хорошие отскоки бывают. Просто не залетает пока (смеётся). Надеюсь, что ещё будут такие голы», — сказал Чудинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Чудиновым читайте на «Чемпионате»: