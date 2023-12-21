Форвард «Вашингтона»: мы не забиваем много голов, но находим способы побеждать

Нападающий «Вашингтона» Дилан Строум прокомментировал победу в матче с «Айлендерс» (3:2 ОТ). Форвард стал автором победного гола в овертайме при игре в большинстве.

«Возможно, мы не забиваем много голов ни сегодня, ни в этом сезоне, но мы находим способы побеждать в равных матчах. Я думаю, что это хорошо для нас, когда мы можем выиграть в таких играх со счётом 2:1, 3:2, 1:0», — цитирует Строума пресс-служба клуба.

Строум является лидером в «Вашингтоне» по голам (13) и очкам (19) в текущем сезоне. «Вашингтон» одержал вторую победу подряд, набрал 36 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Кэпиталз» сыграют 22 декабря в гостях с «Коламбус Блю Джекетс».