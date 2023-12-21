«Расписание игр составлено безобразно!» Кожевников раскритиковал календарь КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал календарь матчей в КХЛ из-за недостатка сбалансированности. Специалист привёл в пример календарь НХЛ, где матчи распределены более ровно.

«Расписание игр КХЛ составлено, на мой взгляд, безобразно! На протяжении всего чемпионата — нет никакого баланса, то пусто, то густо. Вот и сейчас полторы недели отдыхали — и на вторник поставили играть все команды! Все игры — хорошие, а их умудрились растворить одна в другой. Слабый календарь!

Что посоветую? Разбрасывать матчи по дням, не выводить всех звёзд лиги одновременно, беречь и ценить болельщиков. Возьмите ту же НХЛ. Насколько понимаю, там только в ночь с пятницы на субботу большое количество ярких игр, которые идут параллельно. Понятно, что это самое выгодное время, когда легче всего собрать болельщиков. Но в остальные дни расписание НХЛ очень сбалансированное, Овечкина на Кросби и Макдэвида стараются не накладывать!» — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

19 декабря после возобновления чемпионата КХЛ было проведено девять игр. На следующий день, 20 декабря, прошла лишь одна игра дальневосточного дерби. На сегодня в КХЛ запланировано восемь матчей.