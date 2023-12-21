Третьяк рассказал о работе ФХР, связанной с предотвращением оттока игроков за рубеж

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал, что Федерация хоккея России ведёт работу по предотвращению оттока молодых хоккеистов за рубеж, и не стал раскрывать конкретных деталей, которые находятся на стадии обсуждения. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по регулированию работы спортивных агентов в российском хоккее.

«Конечно, работа ведётся. Но было бы неправильно озвучивать то, что находится на стадии обсуждения. Когда усилия по разработке мер борьбы с оттоком воплотятся в конкретные решения — такие как законы или поправки в регламент — мы обязательно всё обнародуем и обсудим», — цитирует Третьяка ТАСС.

В октябре на заседании, посвящённом развитию физической культуры и спорта, Путин поручил ФХР и Министерству спорта РФ разобраться с «дельцами» от хоккея, которые уводят юных хоккеистов за границу.