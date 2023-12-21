«Его игра зажгла всю команду». Защитник «Вашингтона» оценил дебют Мирошниченко в НХЛ

Защитник «Вашингтона» Тревор ван Римсдайк оценил дебют нападающего Ивана Мирошниченко в НХЛ в матче с «Айлендерс» (3:2 ОТ). Россиянин закончил матч с показателем «0», сделал три хита, нанёс два броска и провёл на льду в общей сложности 10 минут и 14 секунд.

«Это было потрясающе. Очевидно, что история Миро вдохновляет, и я не знаю, видели ли вы речь перед игрой, но я думаю, что все ей воодушевились. Миро не жалел себя и проводил силовые приёмы, что дало искру всей команде», — цитирует защитника RMNB.

Результативными действиями в своей первой игре в лиге молодому форварду отметиться не удалось. После матча главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери отметил, что ему понравилась игра Мирошниченко.