Назаров — об антирекорде Овечкина: жизнь как зебра, после чёрной полосы всегда идёт белая

Известный тренер Андрей Назаров оценил 14-матчевую безголевую серию капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. В прошедшем матче с «Айлендерс» (3:2 ОТ) россиянин вновь остался без голов, отметившись результативной передачей при победном голе в овертайме.

«Да, у Александра Овечкина затянулась безголевая серия, но сам Саша всё прекрасно понимает. Знаете, жизнь как зебра: после чёрной полосы всегда идёт белая. Не сомневаюсь, что у Саши всё наладится, это большой профессионал своего дела, который всем всё давно доказал. Мы все наблюдаем за Овечкиным и поддерживаем его», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В последний раз Овечкин отличился 19 ноября в домашнем матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3).